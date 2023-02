Filinto Lima: "Não queremos professores agarrados durante quatro anos a uma escola"

Em declarações à Renascença , Filinto Lima, da Associação Nacional de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) admite que essa “continua a ser uma preocupação dos diretores”, mas reconhece, por outro lado, que, numa altura de enorme crispação no ensino, “não queremos professores agarrados durante quatro anos a uma escola, podendo ficar mais perto de casa. Queremos que eles estejam felizes nas escolas onde, anualmente, estão a lecionar. Ou então que optem por mudar, se for essa a sua decisão. Isso não irá, seguramente, pôr em causa a continuidade dos projetos educativos”.

No passado, essa possibilidade foi fortemente criticada pelos diretores de escolas, que consideravam que essa medida punha em risco a fixação de docentes e a previsibilidade dos projetos educativos, sobretudo nas zonas do interior do país.

A proposta que o Ministério da Educação vai apresentar aos sindicatos prevê mudanças no recrutamento docente, permitindo que os efetivos deixem de estar obrigados a uma periodicidade de quatro anos para concorrer a uma colocação mais próxima da área de residência.

Os diretores de agrupamentos e escolas públicas consideram preferível que os professores possam concorrer todos os anos para mudar de escola, se isso contribuir para uma pacificação do ambiente no ensino.

No entanto, para que assim seja, Filinto Lima pede que seja dada uma atenção especial aos professores contratados, integrando-os nos quadros do Ministério da Educação.

“Estão no sistema há 10, 15, 20 e mais anos e são muito maltratados pelo sistema educativo”, critica o presidente da ANDAEP, que pergunta “como é possível que um país que luta com a falta de professores envie milhares de docentes para o desemprego no dia 1 de setembro?”

Negociações? "Não tenho ilusões"

No imediato, Filinto Lima diz não ter ilusões quanto a possíveis avanços nas duas rondas negociais entre o Ministério da Educação e as 12 estruturas sindicais.

O dirigente da ANDAEP lembra que, neste momento, “estamos só a falar do modelo de concurso de professores. Mas os verdadeiros dos professores passam por discutir os 6 anos, 6 meses e 23 dias de tempo de serviço que foram sonegados aos professores; passam por discutir a avaliação de desempenho dos professores e dos diretores, na qual ninguém se revê; passam pela discussão das barreiras fictícias no quinto e no sétimo escalões”.

“Tenho uma esperança muito reduzida naquilo que vai acontecer hoje e sexta-feira, porque, neste momento, não me parece estes problemas estejam em cima da mesa das negociações”, conclui.