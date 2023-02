Criminalidade aumentou face a 2020 e 2021, mas com níveis idênticos a 2019

A criminalidade em Portugal aumentou no ano passado face a 2020 e 2021, marcados por confinamentos devido à pandemia, mas mantêm-se estável em relação a 2019, indicou o ministro da Administração Interna.

"No quadro de 2022, os indicadores que temos até agora mostram que mantemos os níveis da criminalidade geral equivalentes aos de 2019, naturalmente que aumentam em relação a 2020 e 2021, mas foram anos de pandemia e em grande parte do tempo estivemos em confinamento", disse José Luís Carneiro no Parlamento.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde está a ser ouvido, o ministro avançou que em comparação com 2019 registou-se no ano passado uma redução da criminalidade violenta e grave, "embora pequena", e a criminalidade geral mantém-se estável.

Apesar desta redução da criminalidade violenta e grave, o governante deu conta que "a intensidade da violência" aumentou, com o uso de armas de fogo e de armas brancas.

Todos os indicadores da criminalidade de 2022 vão ser divulgados no Relatório Anual de Segurança Interna, da responsabilidade do secretário-geral do sistema de interna, que tem de ser entregue na Assembleia da República até 31 de março.