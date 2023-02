Açores registam “aumento claro” de pessoas sem teto

O número de pessoas sem teto (100) nos Açores registou desde 2020 um “aumento claro”, sendo que cerca de 80% se concentra na cidade de Ponta Delgada, disse esta quarta-feira Fernando Diogo, responsável pela comissão social da Concertação Social.

O sociólogo da Universidade dos Açores referiu que são 100 as pessoas sem teto (definição internacional para quem vive e dorme na rua) – nos Açores, sendo que este fenómeno “não se redistribui de forma regular no território”, uma vez que a “grande maioria está no concelho de Ponta Delgada, na cidade de Ponta Delgada”, na ilha de São Miguel, a maior das nove do arquipélago.

O Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) promoveu uma reunião da Comissão Especializada Permanente dos Setores Sociais, presidida por Fernando Diogo, para debater esta problemática, que contou, entre outros, com a presença de Henrique Joaquim, gestor executivo da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA), e Isabel Baptista, membro da equipa do Observatório Europeu sobre as Pessoas Sem-Abrigo da FEANTSA.

Até dezembro de 2020, foram identificadas nos Açores 493 pessoas em situação de sem-abrigo (vive na via pública, mas tem onde pernoitar), predominantemente homens na ilha de São Miguel (75,7%), segundo um estudo da Associação Novo Dia, divulgado em junho.

No documento, a que agência Lusa teve acesso, intitulado “À Margem” e realizado pelos investigadores Paulo Vitorino Fontes, Hélder Rego Fernandes e Lídia Canha Fernandes, lê-se que existiam 493 pessoas na situação de sem-abrigo no arquipélago açoriano.