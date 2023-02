O ministro da Saúde reconhece as dificuldades como as que se vivem nos Hospitais Garcia de Orta, em Almada e o Beatriz Ângelo, em Loures.

Manuel Pizarro diz que o Governo está a trabalhar, para ajudar a superar os problemas destas unidades de saúde. “Reconheço que temos casos pontuais de hospitais com grandes dificuldades, mas estamos a tomar medidas – sobretudo centradas nos recursos humanos e alguns casos nos espaços físicos - para ajudar essas unidades a superarem essas dificuldades.”

O ministro manifesta a “sua solidariedade para com os profissionais destas unidades, que estão muito sobrecarregados, e esperar que as medidas que vamos tomar produzam efeitos para que estas crises não se repitam no futuro”.

Manuel Pizarro falou ainda da taxa de cesarianas nos hospitais privados, que em 2021 atingiu os 65,9%, o que, segundo os dados da Entidade Reguladora da Saúde, é mais do dobro das registadas no Serviço Nacional de Saúde.

Razão que leva o Ministério da Saúde a criar regras de qualidade e segurança para todos os estabelecimentos hospitalares e não descarta o encerramento de algumas dessas maternidades.

“Acho quase escandaloso que haja hospitais que façam um número muito baixo de partos em cada ano e quase 100% deles são cesarianas. Isso levanta a maior das interrogações sobre a qualidade técnica do trabalho que ali é realizado”, sublinha.

Estas declarações foram feitas à margem da conferência “A Sustentabilidade do Sistema de Saúde entre a Pandemia Covid-19 e a Guerra da Ucrânia”, promovida pelo Conselho Estratégico Nacional da Saúde da Confederação Empresarial de Portugal.