PJ faz buscas nas instalações do IAPMEI

A Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) foi alvo de buscas da PJ esta tarde, confirmou fonte oficial do Ministério da Economia e do Mar.



A notícia foi avançada pelo Expresso, segundo o qual esta operação não terá a ver diretamente com o IAPMEI, mas com o Fundo para Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial.

Fonte oficial do IAPMEI também confirmou as diligências da PJ nas instalações da agência, tendo sido "prestado todo o apoio necessário".

O IAPMEI tem como missão "promover a competitividade e o crescimento empresarial, assegurar o apoio à conceção, execução e avaliação de políticas dirigidas à atividade industrial, visando o reforço da inovação, do empreendedorismo e do investimento empresarial nas empresas que exerçam a sua atividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia e do Mar, designadamente das empresas de pequena e média dimensão, com exceção do setor do turismo e das competências de acompanhamento neste âmbito atribuídas à Direção-Geral das Atividades Económicas".

O IAPMEI, liderado por Luís Pratas Guerreiro, está sob tutela do Ministério da Economia e a estrutura orgânica conta com sete direções e 28 departamentos.





[notícia atualizada às 17h50]