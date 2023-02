PJ faz buscas nas instalações do IAPMEI

Agentes da Polícia Judiciária (PJ) estão a fazer buscas nas instalações da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), em Lisboa.

A notícia está a ser avançada pelo semanário Expresso.

Fonte oficial da agência confirmou ao jornal que “efetivamente decorreram buscas. Colaborámos com a Polícia Judiciária na recolha da informação”.

Ao que tudo indica, as buscas não terão a ver diretamente com o IAPMEI, mas com o Fundo para Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial em particular, um fundo que serviu para ajudar empresas que se revelaram em situação económico-financeira difícil.