Évora. Dois feridos graves em acidente nas obras do novo hospital

Dois trabalhadores ficaram feridos com gravidade num acidente de trabalho ocorrido nas obras do novo Hospital Central do Alentejo, que está em construção em Évora.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o acidente foi dado às 11h22 e que os dois operários da construção civil ficaram feridos na sequência da queda de uma estrutura da obra.

Os feridos foram transportados pelos bombeiros para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora.

Numa resposta por correio eletrónico a questões colocadas pela Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, dona da obra, precisou que os trabalhadores feridos no acidente de trabalho são dois homens com 34 e 40 anos.

Os dois operários caíram de "um andaime que estavam a montar, na zona do estaleiro, fora da zona de construção", adiantou, referindo que os feridos foram assistidos no local e transportados "conscientes" para o hospital.

Na resposta à Lusa, a ARS do Alentejo assinalou ainda que "a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi informada" do acidente de trabalho e que as causas do sinistro "estão a ser investigadas".