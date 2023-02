​Anunciados mais dois dias de greve nos comboios

Foram anunciados mais dois dias de greve na Infraestruturas de Portugal, a 28 deste mês e a 2 de março, que podem afetar a circulação de comboios.



Estas paralisações acontecem depois do período de greves em curso, marcadas por vários sindicatos, e que estão a deixar muitos comboios parados até ao próximo dia 21.

Esta terça-feira, a CP suprimiu, entre as 00h00 e as 14h00 de hoje, 134 comboios de um total de 687 programados.

Segundo dados divulgados pela transportadora, a CP realizou, neste período, 553 comboios, tendo suprimido 19,5%.

No serviço de longo curso, foram suprimidos seis comboios de 39 previstos, enquanto no regional a CP tinha programado 180 composições e suprimiu 55.

Nos urbanos de Lisboa foram suprimidos 52 comboios de 328 previstos e no Porto não se realizaram 21 composições, de 140 programadas.

A CP tem no seu 'site', um alerta aos passageiros para perturbações na circulação até dia 21 de fevereiro.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00:00 do dia 08 de fevereiro de 2023 e as 24:00 do dia 21 de fevereiro de 2023".