Olhão. Três adolescentes detidos por agressões a imigrante

A PSP deteve três jovens por agressões a um imigrante nepalês em Olhão, tendo sido no total identificados 11, entre os 14 e os 16 anos, por participarem ou presenciarem os atos.

Em conferência de imprensa, o comandante distrital da PSP de Faro adiantou que os jovens detidos, todos com 16 anos, são "os mais ativos e violentos" do grupo, composto por oito rapazes e três raparigas, todos estudantes e residentes em Olhão.

"Foi possível relacionar o grupo com oito ocorrências, cinco por roubos e três de agressões, só no mês de janeiro", sublinhou Dário Prates, acrescentado que a operação policial visou "a recolha de prova através da realização de seis buscas domiciliárias", bem como a detenção de três dos jovens mais ativos, com vista à sua apresentação ao tribunal.

Segundo o comandante distrital daquela força de segurança, a PSP visualizou mais de 20 mil vídeos, bem como centenas de horas de imagens recolhidas pelas câmaras do circuito de videovigilância instaladas na cidade, imagens que se revelaram "essenciais para a investigação", tendo também sido ouvidas várias testemunhas.

A agressão cometida contra o imigrante nepalês em Olhão (distrito de Faro), que se tornou pública com a divulgação de um vídeo nas redes sociais, foi condenada pelas autoridades portuguesas, que consideram tratar-se de "comportamentos inaceitáveis" que têm de ser "exemplarmente punidos".

Além da violenta agressão, que ocorreu em 25 de janeiro, o grupo roubou a mochila da vítima, que não apresentou queixa.

Conforme é visível no vídeo divulgado, o cidadão nepalês suplicou para que parassem de o agredir e lhe devolvessem, pelo menos, os seus documentos.