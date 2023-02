Está dominado e, em fase de rescaldo, o incêndio que lavrava, desde as 23h20 de sábado, numa zona de mato em Rossas, Provisende, em Arouca.

A informação foi confirmada à Renascença pelo Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto da ANEPC, que adianta que no local vai permanecer parte do dispositivo em trabalhos de vigilância.

No combate a este fogo estiveram mobilizados 74 operacionais, apoiados por 21 veículos.

A zona é de difícil acesso e o vento forte não ajudou os soldados da paz na tarefa de extinguir este fogo.



As chamas estavam, no entanto, circunscritas a uma zona de monte, sem habitações por perto.

[notícia atualizada às 09h50 de 12 de fevereiro de 2023]