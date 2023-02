​Portugal envia 144 operacionais de combate aos fogos para o Chile

Portugal vai enviar 144 operacionais para auxiliar o Chile no combate aos incêndios que assolam o país, anuncia a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em comunicado enviado à comunicação social, a ANEPC informa que a Força Operacional Conjunta (FOCON) é composta por elementos da Proteção Civil, da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (Sapadores Florestais), das Corporações de Bombeiros de Lisboa e Vale do Tejo e do INEM.

O voo tem hora marcada para as 22h00 deste sábado, na Base Aérea Militar de Figo Maduro, em Lisboa. A equipa segue para o Chile num avião comercial com destino à província de Concepción, na região de Bío-Bío.

De acordo com a mesma nota, "a ajuda de Portugal decorre do pedido de assistência internacional para combate a incêndios florestais formulado pelas autoridades chilenas via Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia".

Já na segunda-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, havia demonstrado a disponibilidade de Portugal para o auxílio no combate aos incêndios no Chile.

O Chile tem enfrentado uma vaga de incêndios florestais no país, a qual já vitimou 24 pessoas. Esta sexta-feira, contavam-se, pelo menos, 100 fogos por controlar na região centro, contando-se mais de 330 mil hectares ardidos.

Biobío, Ñuble e La Araucanía têm sido as regiões mais afetadas. O Governo chileno já declarou estado de emergência em várias regiões.