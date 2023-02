Manifestação em Lisboa. Milhares de professores esperados na rua

As greves e os protestos continuam, assim como o diálogo com o Ministério da Educação. Em cima da mesa está a recuperação do tempo de serviço dos docentes, as novas regras de colocação e vinculação de professores, bem como uma evolução da carreira que permita aos professores terem melhores salários, entre outros assuntos.

Os professores voltam às ruas este sábado. A partir das 15h00 são esperadas milhares de pessoas no Marquês de Pombal, em Lisboa. A manifestação acontece depois de um período de greve entre 16 de janeiro e 8 de fevereiro que percorreu todo o país.

O Governo assegura que as propostas que têm feito representam um avanço significativo. Visão diferente têm os sindicatos que acusam o Governo de demonstrar pouca seriedade no processo negocial.

O braço de ferro continua esta semana, com novas rondas negociais marcadas para quarta e sexta-feira. Ao que a Renascença apurou, será adotado o mesmo modelo da última ronda, ou seja, a equipa ministerial receberá todos os sindicatos ao mesmo tempo, em mesa negocial única.

A manifestação de professores vai condicionar o trânsito a partir das 12h30 de sábado em várias zonas do centro de Lisboa, existindo algumas vias que vão estar interditas à circulação, indica a PSP.



Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), os professores vão concentrar-se a partir das 14h00 junto ao Marquês de Pombal e o início do desfile está previsto para as 15h30, entre a Praça Marquês de Pombal e a Praça do Comércio.



A PSP avança que, para garantir a realização da manifestação e a segurança dos seus participantes, vai ser efetuado a partir das 12h30 "de forma sequencial e à medida que seja necessário o condicionamento de trânsito" nas avenidas Fontes Pereira de Melo, Duque de Loulé e Joaquim António de Aguiar, Rua Braamcamp, Túnel do Marquês de Pombal (no sentido descendente só será possível sair para a Avenida António Augusto de Aguiar), Praça Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores, Rua 1º de Dezembro, Praça Dom João da Câmara, Praça Dom Pedro IV, Rua Áurea e Praça do Comércio.