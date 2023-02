Jovem em estado grave após sofrer descarga elétrica em estação ferroviária em Tomar

Um jovem de 15 anos ficou esta sexta-feira ferido com gravidade, após sofrer queimaduras causadas por uma descarga elétrica na estação ferroviária de Tomar, no distrito de Santarém, segundo o chefe de serviço dos Bombeiros de Tomar, Êrnani Batista, ouvido pela Renascença.

À Lusa, fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo referiu que o jovem estava na estação ferroviária quando sofreu uma descarga elétrica que o deixou ferido com gravidade.

Segundo noticiou a publicação "Tomar na Rede", o jovem, praticante de skate, sofreu o acidente enquanto realizava manobras.

O alerta para o acidente foi dado pelas 21h45 e no local estiveram 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas, explicou ainda fonte da Proteção Civil.

Foi também mobilizado para o Hospital de Torres Novas o helicóptero do INEM, para transportar o jovem para uma unidade hospitalar de Lisboa.

Esta sexta-feira decorreu o terceiro dia seguido em que as greves no setor ferroviário têm afetado a circulação de comboios.