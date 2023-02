Trânsito condicionado no sábado em Lisboa devido à manifestação de professores

A manifestação de professores vai condicionar o trânsito a partir das 12h30 de sábado em várias zonas do centro de Lisboa, existindo algumas vias que vão estar interditas à circulação, indicou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) informa que "vai ser necessária a implementação de diversos constrangimentos e desvios de trânsito na zona da baixa lisboeta" devido à manifestação de professores que se realiza no sábado.

Segundo o Cometlis, os professores vão concentrar-se a partir das 14h00 junto ao Marquês de Pombal e o início do desfile está previsto para as 15h30, entre a Praça Marquês de Pombal e a Praça do Comércio.

A PSP avança que, para garantir a realização da manifestação e a segurança dos seus participantes, vai ser efetuado a partir das 12h30 "de forma sequencial e à medida que seja necessário o condicionamento de trânsito" nas avenidas Fontes Pereira de Melo, Duque de Loulé e Joaquim António de Aguiar, Rua Braamcamp, Túnel do Marquês de Pombal (no sentido descendente só será possível sair para a Avenida António Augusto de Aguiar), Praça Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores, Rua 1º de Dezembro, Praça Dom João da Câmara, Praça Dom Pedro IV, Rua Áurea e Praça do Comércio.