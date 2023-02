JMJ. Soluções para o palco-altar conhecidas esta sexta-feira

As soluções encontradas para os palcos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023 Lisboa) vão ser conhecidas esta sexta-feira, ao inicio da tarde.



Terminadas as reuniões técnicas, Câmara de Lisboa e Fundação JMJ agendaram uma conferência de imprensa conjunta para as 12h30. No encontro com os jornalistas vão marcar presença o autarca Carlos Moedas e o Bispo Auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar.

Na quinta-feira, em entrevista ao programa "Hora da Verdade", da Renascença e jornal "Público", o presidente da Câmara de Lisboa prometeu anunciar, em breve, a redução de custos do altar-palco do Parque Tejo.

Carlos Moedas confirmou que a ideia é "manter" o palco do Parque Eduardo VII, mas com "um custo muito inferior" ao que estava a ser trabalhado.

Também o Presidente da República disse, esta semana, que estaria para breve o anúncio sobre a redução de custos com a JMJ, que vai acontecer em agosto, em Lisboa.

"Tem havido progressos muito significativos em termos da simplificação do que suscitava dúvidas", disse Marcelo.

Em causa está a polémica com o custo do altar-palco, de 4,2 milhões de euros mais IVA, que está a ser construído no Parque Tejo para a missa de encerramento da jornada, a 6 de agosto.

