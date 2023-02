Famalicão. Histórica fábrica Sampaio Ferreira vai acolher Museu da Indústria Têxtil

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai adquirir e reabilitar parte do desativado parque industrial Sampaio Ferreira, em Riba de Ave, para aí instalar o Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave (MIT), entre outros serviços.

Em comunicado enviado à Renascença, a autarquia explica que a proposta de aquisição de “uma fração com uma área de implantação de quase 4 mil metros quadrados e um logradouro de 1.235 m² daquela que foi uma das primeiras unidades fabris do Vale do Ave, pelo valor de 354 mil euros”, já foi aprovada em reunião do executivo municipal.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, trata-se de um “ato de justiça que honra a história da vila de Riba de Ave”, defendendo que a autarquia “não pode deixar que imóveis como este, cuja identidade e história se fundem com a identidade do próprio concelho, sejam abandonados e remetidos para segundo plano”.

A fábrica Sampaio Ferreira, em Riba de Ave, foi uma das primeiras unidades fabris do Vale do Ave construída pelo empresário Narciso Ferreira e implantada numa área de cerca de 35 mil metros quadrados.

Sobre a decisão de transferir as atuais instalações do museu, em Calendário, alugadas mensalmente pelo valor de 7. 500 euros, para a histórica fábrica de Riba de Ave, o autarca aponta “a relação umbilical” que une a vila ao setor têxtil.

“Riba de Ave é o berço da indústria têxtil e esta transferência honra também o MIT e o trabalho valiosíssimo que tem feito na valorização e preservação do nosso património”, diz, reafirmando, assim, a determinação e o empenho em “fazer renascer das cinzas o legado industrial devoluto de Riba de Ave devolvendo à vila o fulgor, a prosperidade e a qualidade de vida que se vivia no início do século XX, quando o dinamismo económico era tal que a freguesia se destacava a nível nacional”.