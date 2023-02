Sindicato dos magistrados diz que 30 anos para prescrição de crimes de abuso sexual “é muito tempo”

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) considera que “não faz sentido” alargar a prescrição dos crimes de abuso sexual de menores para 30 anos, como defende a presidente do Instituto de Apoio à Criança (IAC), Dulce Rocha, em entrevista à Renascença.

Na reação, Adão Carvalho considera que é demasiado tempo, com todas as consequências, certamente, para a própria justiça.

“É muito tempo, não sei se até para a própria vítima, estar a fazer uma investigação 30 anos depois, se terá algum efeito positivo ou útil para a própria”, afirma.

Do ponto de vista de quem cometeu o crime, considera igualmente “muito tempo.

“Evidentemente que é muito tempo. Se a pessoa, entretanto, não cometeu outros factos da mesma natureza, e dentro do nosso princípio que existe da ressocialização, da pena ter aqui algum efeito útil, entendemos que não faz sentido ao fim de 30 anos sem que tenha existido qualquer ação sobre essa pessoa”, argumenta.

O presidente do SMMP vai mais longe e alude à dificuldade de fazer prova, bem como à reparação do dano.

“Quanto maior o tempo decorrido dos factos mais difícil é a prova, mais difícil também aquela valoração da credibilidade dos depoimentos, 30 anos após os factos, é muito difícil. Até em termos de prova seria difícil uma investigação começar 30 anos após os factos com algum resultado útil”, acrescenta Adão Carvalho.