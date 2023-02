Morreu Tomás "Batazu", o menino de 11 anos que lutava contra a leucemia

“Foram as suas últimas palavras de amor”, acrescenta a família.

Tomás, o menino português de 11 anos conhecido por "Batazu", que sofria de leucemia, morreu na quarta-feira, de acordo com a informação avançada pela família através da rede social Instagram

Em novembro do ano passado, a família deu a conhecer o caso ao apelar nas redes sociais à ajuda monetária para levar Tomás a um novo tratamento clínico, depois de já ter passado por Israel, mas sem sucesso.

Em apenas quatro dias, a família do pequeno Tomás angariou 350 mil euros, tendo seguido para a China no início de dezembro de 2022, para participar no novo ensaio clínico.

"Batazu" não resistiu à doença e morreu na quarta-feira, no hospital onde estava a ser tratado.

"Vamos ter muitas saudades das tuas malandrices e traquinices! Vamos ter saudades de vires à nossa cama! Vamos ter saudades dos teus sonhos e objetivos, de ir aos restaurantes preferidos! Vamos ter saudades de tudo!", lê-se ainda na publicação que já recolheu muitas centenas de comentários de solidariedade para com a família.