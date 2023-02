Mário Machado acusado de incitamento ao ódio e à violência sexual de mulheres

O neonazi Mário Machado foi acusado, em conjunto com mais um arguido, de discriminação e incitamento ao ódio e à violência sexual, relativamente a mulheres de partidos de esquerda.

A acusação do Ministério Público refere-se a um conjunto de declarações no Twitter que visavam, em geral, mulheres de partidos como PS, Bloco de Esquerda, MRPP e MAS e, especificamente mencionada pelo nome, Renata Cambra, porta-voz do Movimento Alternativa Socialista.

Mário Machado defendeu na rede social "a prostituição forçada das gajas do Bloco", ao qual o amigo Ricardo Pais respondeu: "Incluam as do MRPP, MAS e PS".

"A Renata Cambra terá tratamento VIP", escreveu, de seguida, Mário Machado.

Segundo a acusação, os dois arguidos usaram o Twitter para "apodar de prostitutas todas as mulheres” dos partidos em causa e, especificamente, Renata Cambra.