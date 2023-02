Greve. Não circulou um único comboio durante a tarde desta quinta-feira

Devido aos efeitos da greve de trabalhadores da CP, não houve um único comboio a circular durante a tarde desta quinta-feira, segundo apurou a Renascença, junto de fonte da empresa.

Desde a meia noite até às 18h00, foram suprimidas 973 ligações ferroviárias.

Já durante a manhã, circularam sete comboios - seis deles urbanos, em Lisboa, e um regional na linha do Douro.

A paralisação da CP começou no dia 8 de fevereiro e vai prolongar-se até dia 21. Não há serviços mínimos agendados para esta paralisação.

No primeiro dia de greve, entre a meia noite e as 20h desta quarta-feira, estavam programados 1.218 comboios, tendo sido realizados 1.012 viagens e suprimidas 206.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 0h00 do dia 8 de fevereiro de 2023 e as 24h00 do dia 21 de fevereiro de 2023", lê-se no site da CP.