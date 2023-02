​Greve dos maquinistas da CP. Apenas sete comboios circularam até às 10h00

A greve dos maquinistas da CP está a deixar quase todos os comboios parados esta quinta-feira. Ao que a Renascença apurou junto de fonte da empresa, desde a meia-noite às 10h00 dos 436 comboios programados apenas circularam sete.

Durante a madrugada, até às 6h00, a adesão foi total, tendo sido suprimidos os 70 comboios que estavam programados.

A paralisação da CP começou no dia 8 de fevereiro e vai prolongar-se até dia 21. Não há serviços mínimos agendados para esta paralisação.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 0h00 do dia 8 de fevereiro de 2023 e as 24h00 do dia 21 de fevereiro de 2023", lê-se no site da CP.

[notícia atualizada às 10h35]