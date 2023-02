Dulce Rocha: "Prescrição de crimes de abuso sexual devia ser de 30 anos”

A presidente do IAC considera que está na hora de “haver um clamor” para que Parlamento e Governo promovam uma alteração às punições dos crimes sexuais contra menores e adolescentes porque “temos a sensação que muitos dos agressores se sentem impunes e empoderados com penas leves ou suspensas” .

Mexer na prescrição destes crimes é, por isso, importante para Dulce Rocha, que sublinha ser necessário “um olhar diferente do ponto de vista da vítima”.

Nestas declarações à Renascença, a magistrada admite que, legalmente, Portugal registou uma grande evolução em relação aos crimes sexuais, impulsionada também pelo processo da Casa Pia de Lisboa, mas defende uma comissão de revisão da lei.

“Precisamos de ouvir as pessoas da prática, de não termos nas comissões de revisão apenas pessoas que vêem as coisas em abstrato, sem nunca terem ouvido uma vítima, sem terem visto uma lágrimas a correr pela cara e soluços que não acabam. Estamos muito fechados na academia e Assembleia e é importante ouvir a sociedade civil e organizações não governamentais pela proximidade que tem com as populações e com este problema”, reitera.

O caminho passaria também pelo agravamento das penas pelo menos nos limites máximos porque, diz, “são pequenas e pode constantemente suspender-se penas”.

A presidente do IAC lamenta que exista um Código Penal mais preocupado com os crimes contra o património do que contra as pessoas.