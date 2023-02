Dia de Indignação. Milhares de trabalhadores manifestaram-se em Lisboa

Com o desfile de milhares de trabalhadores esta quinta-feira, em Lisboa, do Largo Camões até à Assembleia da República, terminou com balanço positivo este Dia Nacional de Protesto organizado pela CGTP-IN, contra o aumento do custo de vida e por melhores salários e pensões.

No final do discurso, frente ao Parlamento, a secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses destacou a forte adesão ao protesto em resposta à degradação das condições de vida e que se fez ouvir por todo o país.

“Esta manifestação em Lisboa foi uma das duas dezenas de manifestações que realizamos em todo o país, mas não expressa aquilo que foi a participação de milhares de trabalhadores neste Dia Nacional de Indignação, Protesto e Luta, pelo aumento dos salários, contra o aumento do custo de vida e pelo controle dos preços e pelos direitos dos trabalhadores”, assinalou Isabel Camarinha.

Ainda no palanque, a sindicalista regozijou-se com a participação, referindo-se a um “grande dia de luta”, com milhares de trabalhadores “em todo o país” a mostrar o seu descontentamento.

“Teve trabalhadores em greve, em paralisações, em plenários, em ações à porta das empresas e serviços, e que depois teve estas praças da indignação em que todos convergiram”, destacou a secretária-geral da CGTP.

Camarinha voltou a reclamar aumentos de 10% e, pelo menos, mais 100 euros “de imediato” para todos os que ganham 850 euros, seja no público, seja no privado.