Sismo na Turquia. Partida da missão portuguesa adiada para as 22h00

Partida da missão portuguesa à Turquia foi adiada para as 22h00 desta quarta-feira. Voo estava inicialmente previsto para as 14h30.

Em nota enviada à comunicação social, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aponta para "constrangimentos relacionados com o atraso do voo comercial".

A equipa, destinada a apoiar as operações de busca e salvamento no sul da Turquia, conta com 53 elementos da GNR, INEM, Proteção Civil e bombeiros e seis cães de busca. Avião vai partir do Terminal Militar de Figo Maduro, em Lisboa.

Recorde-se que já esta terça-feira, o ministro da Administração Interna revelou que Portugal iria enviar uma equipa de busca e salvamento para apoiar as operações de resgate na Turquia, "nas próximas horas".

Em declarações aos jornalistas, em Coimbra, o ministro sublinhou que a equipa portuguesa vai juntar-se "aos esforços europeus, de cariz humanitário, de proteção civil e, muito particularmente, no caso do apoio português, no âmbito da busca e do salvamento".