Quatro distritos sob aviso amarelo hoje devido à chuva e neve

Os distritos da Guarda, Faro, Beja e Castelo Branco estão, esta quarta-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e de queda de neve nas terras altas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso de aguaceiros para Faro e Beja, que está em vigor desde a meia-noite, irá manter-se até às 15h00 desta quarta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos da Guarda e Castelo Branco devido à queda de neve acima de 700/800 metros de altura entre meia-noite e as 09h00 desta quarta-feira.

O instituto sublinhou que a neve poderá acumular-se acima dos mil metros de altura, atingindo cinco centímetros na Torre da Serra da Estrela.

O comunicado alertou para eventuais perturbações causadas pela queda de neve e possível formação de gelo, incluindo "vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados".

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para o distrito de Faro devido à agitação marítima na costa sul, com ondas de sudeste entre dois a três metros de altura, entre as 12h00 de quinta-feira e as 15h00 de sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros sobretudo na região Sul, possibilidade de queda de neve nas serras do Norte e Centro e vento por vezes forte nas terras altas.