Plano de mobilidade da JMJ é “responsabilidade do Governo”, diz Moedas

“Nós sabemos muito bem aquilo que cada um faz e temos a certeza daquilo que fazemos e as decisões estão a ser tomadas”, referiu Moedas.

O plano de mobilidade da Jornada Mundial da Juventude é “responsabilidade do Governo” e não da Câmara Municipal de Lisboa, disse nesta quarta-feira o presidente da autarquia, Carlos Moedas.

Apesar de o evento estar agendado desde 2019, só em dezembro passado é que o Governo adjudicou a elaboração do plano de mobilidade. A empresa escolhida foi a VTM – Consultores em Engenharia e Planeamento – sendo que, segundo o contrato, o prazo de execução é de 212 dias.

Sem plano, a organização da JMJ fica impossibilitada de avançar nalguns aspetos, um deles o planeamento do alojamento e transporte dos jovens que vão participar nas catequeses que se realizarão em vários pontos da cidade.

Por outro lado, trata-se de um documento fundamental para a elaboração do plano de segurança da JMJ, que também é da responsabilidade do Governo, já que, para isso, é preciso saber, de antemão, onde vão estar os jovens e por onde vão ser orientados os milhares de padres, as centenas de bispos e outros convidados que vão participar na celebração final.