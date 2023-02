"Luta contra o tempo". Dois bombeiros de Albufeira e o cão Axe vão tentar salvar vidas na Turquia

Dois elementos da corporação de bombeiros Voluntários de Albufeira e o cão Axe - treinado para procurar pessoas soterradas em situação de catástrofe - vão juntar-se, esta quarta-feira, ao grupo espanhol de resgate que já se encontra em Adana, no sudeste da Turquia, muito próximo do epicentro do violento sismo que provocou milhares de mortos e feridos.

"Estas equipas são altamente especializadas para a busca e deteção de pessoas soterradas com vida. Portanto, estamos aqui claramente numa missão, numa corrida contra o tempo, e é o objetivo destas equipas - num total de oito operacionais e quatro cães que irão estar em operação a localizar pessoas soterradas com vida", refere o comandante dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, Abel Zua, em declarações à Renascença.



A equipa de Málaga - seis operacionais e três cães - avançou logo na segunda-feira, às 17h00, e já tem o reconhecimento do território feito e estão preparados para integrar os membros portugueses, que deverão integrar a missão na quarta-feira, ao início da tarde.



"Esta é uma missão que está prevista começar, precisamente, amanhã [quarta-feira] e terminar no próximo sábado. Todo este esforço é também lançado naquilo que é a janela de tempo que é considerada para podermos resgatar com vida eventuais vítimas que possam estar soterradas. Sendo que, a partir a partir deste período, naturalmente, irão se encontrar ainda vítimas com vida, mas a esperança começa a decrescer", acrescenta o comandante.