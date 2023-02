JMJ. Chumbada audição parlamentar do atual e anterior autarcas Lisboa

A comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto chumbou nesta quarta-feira o requerimento da Iniciativa Liberal (IL) a pedir a audição do atual e do antigo presidente da Câmara de Lisboa a propósito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023).

O requerimento da Iniciativa Liberal foi reprovado pela maioria, com os votos contra do PS e PSD e a favor da IL e Chega.

No requerimento, era solicitada a audição do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), e do anterior, Fernando Medina (PS), assim como do coordenador do Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, José Sá Fernandes, para prestarem esclarecimentos sobre o ajuste direto para a construção do altar-palco para o Papa, indicando o valor de 4,2 milhões de euros.

A IL "considera da mais elementar relevância ouvir aqueles que são os intervenientes, para que estes tenham oportunidade de clarificar toda a cronologia relativa à organização da JMJ 2023 e ao altar-palco onde se vai celebrar parte do evento", é referido no requerimento.

A Iniciativa Liberal tem dúvidas quanto à contratação da empreitada à Mota-Engil por ajuste direto, uma vez que o evento foi atribuído a Lisboa em 2019 e deveria ter-se realizado em 2022, vindo depois a ser adiado para 2023 devido à pandemia de covid-19.

"Seria, por isso, expectável que as entidades envolvidas na sua organização tivessem tido tempo suficiente para organizar este evento com a maior previsibilidade e com os menores custos financeiros possíveis", defenderam os deputados liberais.