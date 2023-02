Homem em estado grave após explosão em obra numa casa em Ponte da Barca

Um homem de 31 anos sofreu esta quarta-feira queimaduras “em várias partes do corpo” na sequência de uma explosão durante uma obra numa casa em Ponte da Barca, informou a GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o homem, que ficou ferido com gravidade, foi transportado, pelo helicóptero do INEM, para o hospital de Coimbra.

A mesma fonte adiantou que o homem trabalha para uma empresa de construção civil e que se encontrava a trabalhar na placa do telhado da habitação situada na rua do redondo, freguesia de Nogueira, concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.

Segundo a fonte da GNR desconhecem-se as causas da explosão. O alerta foi dado às 11h47.

Por se tratar de um acidente de trabalho foi acionado a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Ao local compareceram 17 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, a ambulância de Suporte Imediato de Vida(SIV) de Arcos de Valdevez e o helicóptero do INEM.