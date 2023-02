Greve na CP suprimiu 111 comboios até às 16h00

A greve dos trabalhadores da CP, que começou esta quarta-feira e se prolonga até ao dia 21 de fevereiro, suprimiu, até às 16h00, 111 comboios, de acordo com fonte oficial da operadora ferroviária.

Assim, de 807 comboios programados foram realizados 696, segundo a mesma fonte. No caso dos comboios de longo curso foram programados 47 e realizados 24, enquanto no serviço regional estavam programados 212 e realizaram-se 164. Nos urbanos de Lisboa realizaram-se 384, todos os programados, e no Porto de 164 programados foram realizados 124.

Numa nota publicada no seu "site", a CP alertou para perturbações na circulação a partir de hoje e até ao dia 21 de fevereiro.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00:00 do dia 08 de fevereiro de 2023 e as 24:00 do dia 21 de fevereiro de 2023".