Estradas no maciço central da serra da Estrela encerradas devido à neve

As estradas do maciço central da serra da Estrela estão esta quarta-feira encerradas ao trânsito devido à queda de neve.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, com sede na Guarda, a neve que caiu durante a noite e madrugada levou ao corte de cinco troços rodoviários.

Pelas 00h00 foi interdita a circulação automóvel nos troços números 11 (Piornos - Torre), 12 (Torre - Torre) e 13 (Torre - Lagoa Comprida) e, às 6h15, foi cortado o trânsito nos troços 1 (Portela do Arão - Lagoa Comprida) e 2 (Lagoa Comprida - Sabugueiro), indicou.

A mesma fonte referiu, pelas 8h45, que "de momento não há previsão" para a reabertura dos troços rodoviários do maciço central da serra da Estrela que estão encerrados à circulação automóvel.

Os distritos da Guarda, Faro, Beja e Castelo Branco estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e de queda de neve nas terras altas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso de aguaceiros para Faro e Beja, que está em vigor desde a meia-noite, irá manter-se até às 15h00 de hoje.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos da Guarda e Castelo Branco devido à queda de neve acima de 700/800 metros de altura entre meia-noite e as 9h00 de hoje.

O instituto sublinhou que a neve poderá acumular-se acima dos mil metros de altura, atingindo cinco centímetros na Torre da Serra da Estrela.

Através do comunicado alertou-se ainda para eventuais perturbações causadas pela queda de neve e possível formação de gelo, incluindo "vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados".

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para o distrito de Faro devido à agitação marítima na costa sul, com ondas de sudeste entre dois a três metros de altura, entre as 12h00 de quinta-feira e as 15h00 de sexta-feira.