Encerrado troço de estrada da Arrábida devido a risco de derrocada

A conclusão pela existência de um risco elevado foi tirada, “avaliando os primeiros dados disponíveis”, numa reunião realizada na terça-feira, e que que envolveu “todas as entidades que têm responsabilidade neste território”, nomeadamente a autarquia, a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a empresa Secil.

“Existe um risco muito elevado”, por isso foi decidido “encerrar totalmente o acesso e a circulação de veículos e de pessoas no troço da Rua Círio da Arrábida localizado entre as praias da Figueirinha e de Galapos”, afirmou o autarca, numa declaração enviada, por comunicado, à Renascença .

De visita ao local, ao início da tarde, o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, deixou o apelo ao respeito de todos pelo corte do trânsito a viaturas e peões naquele troço, motivado pela instabilidade do bloco grandes dimensões.

A Câmara Municipal de Setúbal decidiu, esta quarta-feira, encerrar até dia 28 de fevereiro um troço da estrada da Arrábida, por causa do risco de derrocada de um bloco de rocha, entre as praias da Figueirinha e Galapos.

O autarca recordou que o “Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros, nas suas ações de vigilância, detetou uma situação de risco com um bloco de volume e peso significativo” sobre a estrada de acesso às praias.

“Estão a decorrer estudos com vista a avaliar com maior rigor a situação do risco e por isso determinámos o encerramento desta via até ao próximo dia 28 de fevereiro. É o prazo que entendemos necessário para concluir os estudos, fazer as avaliações e decidir que medidas tomar no sentido de controlar a situação e também o risco e o perigo iminente que é considerado neste momento”, assinalou.

O presidente do município espera “que o mais breve possível possamos resolver esta situação.”

Segundo o Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros de Setúbal, a situação configura risco potencial elevado para pessoas, bens e infraestrutura rodoviária, por apresentar uma fenda de tração no topo do bloco de rocha com uma abertura significativa, que se propaga ao longo de vários metros, e um conjunto de fraturas que circundam esse mesmo bloco.

Até dia 28 de fevereiro, neste troço entre as praias da Figueirinha e de Galapos, “é proibida toda a circulação rodoviária, sejam veículos motorizados ou velocípedes, bem como pedonal, não sendo, assim, possível qualquer presença humana na área para qualquer fim, incluindo atividades como a pesca, o turismo, de lazer e desportivas”.

Do lado de Setúbal, o acesso só é possível até à Praia da Figueirinha, devendo, em caso de necessidade de prosseguir, “efetuar-se o restante percurso pela estrada superior da Serra da Arrábida, reentrando depois via Portinho da Arrábida, Praia do Creiro ou Praia de Galapos”.

Já no sentido contrário, a informação municipal dá conta que “a Rua do Círio da Arrábida está encerrada a partir da Praia de Galapos”, e a alternativa a quem pretenda continuar a marcha “é usar igualmente a estrada superior da serra e reentrar depois na direção do Outão, da Figueirinha ou de Setúbal”.