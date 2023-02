Doentes com cancro esperam meio ano por tratamentos no IPO do Porto

Um terço dos doentes com cancro espera meio ano por tratamentos no IPO do Porto, tempo de espera superior ao máximo de resposta garantida.

A denúncia parte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que aponta a falta de médicos como causa do problema.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral do DIM, Jorge Roque da Cunha, alerta para as consequências da falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde: "A falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde tem feito com que muitos médicos têm saído e não têm sido substituídos com os novos concursos e a situação é de tal maneira grave que muitos dos doentes, cerca de um terço deles, não estão a ser operados nos tempos necessários."

Questionado sobre se estas esperas podem colocar em causa uma vida, o dirigente não tem dúvidas: “Com certeza que sim. Não tenhamos medo das palavras."