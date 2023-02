Três homens detidos com 315 quilos de droga ao largo do Algarve

Três homens foram detidos e 315 quilos de droga apreendidos ao largo do Algarve numa operação da Autoridade Marítima Nacional (AMN), da Força Aérea e da Marinha em águas internacionais, anunciou esta terça-feira a AMN.

Segundo o comunicado enviado às redações, foram ainda apreendidas duas lanchas rápidas, o que eleva para nove o número de embarcações marítimas de alta velocidade apreendidas pelas autoridades desde o dia 27 de janeiro, além de cerca de 470 fardos -- que correspondem a mais de 16 toneladas de haxixe -- e de 19 detidos.

Os suspeitos foram detetados numa monitorização da Força Aérea, que localizou "sete embarcações de alta velocidade suspeitas de transporte ilícito de estupefacientes por via marítima, a Sul do território continental".

Foi então lançada uma ação conjunta da Polícia Marítima e da Marinha, com "perseguição e tentativa de abordagem às embarcações suspeitas, com o apoio do meio aéreo", na qual as autoridades conseguiram intercetar duas lanchas. Após a abordagem, foram detidos três homens, com idades entre os 40 e os 60 anos, por "fortes suspeitas" de tráfico de droga.

Os 315 quilos de haxixe contidos nos nove fardos de droga recolhidos da água serão entretanto entregues à Polícia Judiciária, enquanto as lanchas foram conduzidas para terra.