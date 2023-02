Prevenção de incêndios rurais junta Governo e autarcas

O Governo reúne-se esta terça-feira com autarcas do Centro, no último de cinco encontros regionais para debater a prevenção dos incêndios rurais e apresentar os fundos europeus disponíveis em matéria de Proteção Civil.

Participam no encontro os ministros da Administração Interna, José Luís Carneiro, do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes.

Em 23 de janeiro, à entrada para a primeira reunião, com autarcas da região Norte, José Luís Carneiro revelou que estão disponíveis 122 milhões de euros de fundos europeus para apoiar corporações de bombeiros e autarquias na aquisição de equipamentos ou em infraestruturas, para combater incêndios ou enfrentar riscos naturais.

Estas reuniões são organizadas em cooperação com as cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) para, entre outros objetivos, sensibilizar os municípios para a limpeza das faixas primárias de combustível.