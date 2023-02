OMS vai abrir centro de excelência em Portugal

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai instalar no Porto um centro de excelência para as novas tecnologias e o empreendedorismo na área da saúde, anunciou esta terça-feira o ministro da Saúde, realçando a "enorme importância" desta decisão para Portugal.

Em declarações à agência Lusa, Manuel Pizarro adiantou que Portugal estabeleceu hoje um acordo com a região europeia da OMS no sentido de instalar em Portugal, no Porto, junto à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) este centro de excelência.

Para o governante, a instalação do primeiro escritório mundial da OMS dedicado à Tecnologia, Robótica e Empreendedorismo em Saúde é "um facto de enorme importância para Portugal", porque pode colocar o país "na primeira linha da inovação tecnológica nos serviços de saúde", sendo que "é absolutamente reconhecido como essas mudanças tecnológicas têm tanto impacto na melhoria dos resultados em saúde".

"Mas tem também um custo financeiro muito importante porque o facto de Portugal se colocar na primeira linha desta inovação tecnológica é muito relevante para o país", declarou Manuel Pizarro que se encontra em Copenhaga, capital da Dinamarca, com o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo.

O Ministério da Saúde (MS) acrescenta em comunicado que a abertura deste Escritório em Portugal representa "um passo importante na ação da OMS a nível internacional, e de um modo especial na região europeia, uma vez que a implementação de tecnologias de saúde, acompanhada de programas de literacia digital, contribuirá de um modo decisivo para a modernização dos serviços de saúde, garantindo acesso a cuidados de saúde mais inovadores que respondam às necessidades da população, especialmente dos mais vulneráveis".

A declaração conjunta foi assinada após uma reunião de trabalho entre a comitiva ministerial portuguesa e o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, na sede da OMS/Europa.

Manuel Pizarro adiantou que Portugal já vinha a manter nos últimos meses contactos estreitos com a OMS sobre a instalação do centro em Portugal, uma decisão hoje concretizada e para a qual contribuíram as vantagens estratégicas de Portugal e a vocação empreendedora e inovadora do país. .

"Acho que é um motivo de satisfação para o nosso país e para o nosso Serviço Nacional de Saúde", salientou o ministro.

Agora será constituído um grupo de trabalho para definir os detalhes infraestruturais e de financiamento, assim como a data de abertura do centro. .

O ministro reiterou junto de Hans Kluge o empenho nacional em torno da edificação de políticas de acesso e promoção da saúde robustas a nível europeu, bem como a visão estratégica do SNS, que elege como um dos eixos prioritários o investimento na transformação tecnológica do sistema público de saúde português como o desenvolvimento de unidades de saúde móveis, equipadas com robótica e equipamentos de ponta, que permitam prestar cuidados de saúde diferenciados, como cirurgia remota, em locais de difícil acesso e/ou junto de cidadãos com problemas de mobilidade.

A Direção Executiva do SNS manifestou-se igualmente empenhada em aprofundar o potencial das tecnologias de saúde, incluindo a robótica, para melhorar a eficácia, a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços de saúde junto das populações, centralizado cada vez mais as respostas dos serviços nas pessoas e promovendo a integração e a equidade no acesso aos cuidados.

Neste encontro, que abordou ainda temas como o acesso ao medicamento, a segurança do doente e a participação nacional no Programa da OMS para as Emergências em Saúde, foram dados também os primeiros passos na preparação da nova Estratégia de Cooperação Nacional, o instrumento que orienta a ação da OMS nos Estados-Membros, que sucederá ao atual acordo de colaboração bienal (BCA Biennial Collaborative Agreement) entre Portugal e a agência das Nações Unidas para a Saúde.