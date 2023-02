Mosteiro e campo de batalha são os dois novos monumentos nacionais

A partir desta terça-feira, Portugal tem dois novos monumentos. Foram publicados em Diário da República os decretos que classificam como sítios de interesse nacional o Terreiro da Batalha dos Atoleiros, em Fronteira, e o Mosteiro de Santo Sepulcro, em Penalva do Castelo.

A classificação, que tinha sido aprovada em janeiro em Conselho de Ministros e pelo Presidente da República, foi agora oficializada. A mesma confere a estes locais a designação de "monumento nacional".

No caso do Mosteiro de Santo Sepulcro, trata-se de uma segunda nomeação, depois de ter sido classificado “monumento de interesse público” em 2023. O edifício, situado na freguesia de Trancozelos e no concelho de Viseu foi construído no século XII, tornando-se o primeiro na Península Ibérica.

“O mosteiro e a povoação cresceram durante algumas centúrias, até ao início do seu período de decadência, que culminou com a sua transformação em casa particular após a extinção das ordens religiosas”, refere o decreto do Governo.

Já o Terreiro da Batalha dos Atoleiros fica situado na herdade com o mesmo nome, no distrito de Portalegre, e foi palco de um confronto entre Portugal e Castela, no ano de 1384, após a crise de dinastia provocada pela morte de D. Fernando I, no ano anterior.

“O local identificado como Terreiro da Batalha dos Atoleiros constitui uma importante paisagem natural e histórico-cultural onde se conserva tanto a topografia original, ainda pouco alterada pelos usos agrícolas habituais na envolvência, como a memória material e simbólica do episódio bélico”, indica o decreto.

Segundo este, no local estão ainda vestígios romanos no local e a batalha representa um “acontecimento decisivo para o futuro e para a construção da identidade nacional”, considerado precursor da grande vitória que seria obtida em Aljubarrota, apenas quatro meses mais tarde.