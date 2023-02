Missão portuguesa parte esta quarta-feira para a Turquia

Portugal vai enviar esta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, para a Turquia, em missão humanitária, uma Força Operacional Conjunta (FOCON) para ajudar nas operações de busca e salvamento das vítimas do sismo de segunda-feira. O anúncio é feito em comunicado pela Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

“A FOCON irá participar nas operações de socorro na sequência do sismo que afetou aquele país”, refere a nota enviada à Renascença.

Esta força é composta por “operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da Guarda Nacional Republicana, do Regimento Sapadores Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica”, com valências “nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro em estruturas colapsadas”.

Coordenada pela ANEPC, a missão que parte do Terminal Militar de Figo Maduro, por volta das 14h30, “decorre do pedido de assistência internacional formulado pelas autoridades turcas via Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia”, acrescenta a informação.