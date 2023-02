Jovens retiram tempo à família, ao sono, e ao exercício para estarem "online"

A maioria dos jovens inquiridos num estudo sobre os comportamentos de risco na internet retira tempo a estar com a família, a socializar, ao sono, a namorar ou a fazer exercício para ter mais tempo para o mundo "online".

Os dados do inquérito revelam que 93,3% dos jovens têm acesso a ecrãs durante a noite no quarto e 54,9% costumam utilizar diariamente a tecnologia imediatamente antes de dormir ou até adormecer, o que, segundo a psicóloga e investigadora do Instituto Universitário (Ispa) Ivone Patrão tem impacto na "higiene do sono" e na concentração e atenção no dia ou nos dias seguintes durante as aulas.

O uso da Internet também afeta a alimentação, com 73,8% dos jovens a admitirem fazer refeições ou "snacks" enquanto estão no computador ou no telemóvel, sendo que os alimentos mais consumidos são doces (54,9%), laticínios (33,4%) e salgados (37,8%), refere o estudo, salientando ainda que 54,7% dizem não praticar atividade física.

A coordenadora do projeto Geração Cordão, Ivone Patrão, que realizou o estudo em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, diz que estes dados são sinais preocupantes e alerta para os efeitos adversos que estas situações podem ter a médio e longo prazo.

A partir dos dados, os investigadores fizeram "um perfil de risco" que enumera as características associadas aos jovens com dependência "online" severa, com um impacto negativo para a sua saúde física e mental, disse à Lusa a coordenadora do estudo, que decorreu durante o ano de 2020 e visou avaliar o impacto do uso da internet na saúde mental, numa amostra de 344 jovens portugueses entre os 12 e os 30 anos, com uma média de idades de 21 anos.