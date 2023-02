Chuva e neve estão de regresso a Portugal

O tempo em Portugal continental vai ser condicionado até quinta-feira por uma “região depressionária complexa”, com regresso de chuva forte, em especial na região sul, e neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“O estado do tempo no território do continente será condicionado até dia 9 [quinta-feira], por uma região depressionária complexa, com um núcleo centrado a sudoeste do Algarve, e outro, pouco cavado, sobre o norte da Península Ibérica, em deslocamento rápido para oeste, com expressão em altitude”, refere o IPMA em comunicado.

Desta forma, o IPMA prevê a ocorrência de precipitação, até meio da tarde de quinta-feira, em especial na região sul, sendo que até ao final da manhã de quarta-feira poderá ser sob a forma de neve nas regiões Norte e Centro acima de 600/800 metros de altitude.

Ainda de acordo com o IPMA, a ocorrência de neve pode descer aos 400/600 metros no extremo norte durante a noite de dia quarta-feira. Nesse período há a possibilidade de queda de neve na serra de S. Mamede, na região fronteiriça do nordeste alentejano.

O IPMA indica ainda que no Alentejo e Algarve a precipitação poderá ser “localmente intensa e ocasionalmente acompanhada de trovoadas e queda de granizo”.

A partir de quinta-feira, o IPMA prevê um aumento da agitação marítima na costa sul do Algarve, com ondas de sueste com 1,5 a 2,5 metros, a aumentar gradualmente para 2,5 a 3,5 metros.

O IPMA já emitiu aviso amarelo para os distritos de Guarda e Castelo Branco, devido à previsão de neve, que irá vigorar entre as 00h00 e as 9h00 de quarta-feira, alertando como impactos prováveis a acumulação e possível formação de gelo, com vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

Também os distritos de Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo, entre as 00h00 e as 15h00 de quarta-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.