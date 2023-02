Trigo alentejano doado para hóstias da Jornada Mundial da Juventude

“O fabrico de farinha será faseado e, por essa razão, as entregas serão repartidas, sendo a primeira já em fevereiro, a segunda em abril e a terceira em maio”, adianta o comunicado da ANPOC, considerando que esta ação “mostra que o setor agrícola e os agricultores portugueses estão disponíveis para se envolverem em vários tipos de iniciativas, com o objetivo de valorizar o setor e a produção nacional e promover a solidariedade”.

O trigo vai ser oferecido pela Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC), em conjunto com a Germen – Moagem de Cereais, permitindo a produção, pelas Irmãs Clarissas do Mosteiro Imaculado Coração de Maria, na Estrela, em Lisboa, de milhões de hóstias para a JMJ.

Duas toneladas de trigo mole produzido no Alentejo vão ser usadas para fabricar as hóstias para as celebrações eucarísticas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) agendada para o início de agosto, em Lisboa, foi anunciado esta segunda-feira.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.