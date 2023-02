Pode ser uma manhã difícil no IPO de Lisboa. Há greve de enfermeiros

Não está posta de parte uma greve geral, mas os enfermeiros lembram qua as paralisações parciais podem parar assim que o ministro da Saúde quiser.

Depois do Algarve, agora o IPO de Lisboa. Os enfermeiros exigem a contagem de todos os pontos dos anos de serviço para progressão na carreira e retroativos a 2018.

À Renascença, Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, admite que há muito esperam uma palavra de Manuel Pizarro, numa luta que pode endurecer.

“Qualquer greve pode ser suspensa a qualquer altura desde que o ministro convoque a reunião que já foi solicitada, desde o início do mês de janeiro, e que se disponibilize para negociar e resolver problemas com que os problemas estão confrontados”, diz Guadalupe Simões.

Questionada sobre se a ausência de resposta pode endurecer a luta dos enfermeiros, a sindicalista responde afirmativamente, reafirmando que “se se mantiver este não diálogo por parte do ministério da Saúde com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses na perspetiva da resolução dos problemas não nos deixam nenhuma alternativa se não continuar a lutar e, portanto, endurecer as formas de luta caso seja necessário” e admite mesmo uma greve geral.

Mas antes os enfermeiros querem tentar todos os esforços para dialogar com o ministro da Saúde e lembram que até dia 23 mantém as paralisações parciais. Depois até se podem juntar à greve nacional dos médicos marcada para 8 e 9 de março.

“Naturalmente que será sempre possível haver greves conjuntas tendo como denominador comum a defesa do Serviço nacional de Saúde”, admite.

Não adiantado sobre quanto tempo mais estão os enfermeiros disponíveis a esperar, Guadalupe Simões diz que “já é tarde o facto de o Ministério da Saúde não agendar a reunião, mas aguardamos que isso possa acontecer a breve prazo”.

“Caso não aconteça, cá estaremos para decidir o que fazer imediatamente a seguir”, avisa.

Para já os enfermeiros realizam greves parciais. Hoje a paralisação é no IPO de Lisboa, entre as 8h e as 12h.