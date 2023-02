INEM em prontidão para participar nas operações de regaste

O INEM foi colocado em prontidão e está disponível para participar nas operações de resgate nos territórios afetados pelo terramoto que atingiu a Turquia e a Síria em articulação com a Proteção Civil, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

"A ativação das equipas de emergência será sempre articulada entre as instituições europeias e as autoridades dos territórios afetados", refere em comunicado o Ministério da Saúde.

O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, expressa no comunicado a sua "total solidariedade" e lamenta profundamente as vítimas do terramoto.

O Ministério da Saúde sublinha ainda que está a acompanhar a resposta à catástrofe provocada pelo terramoto.

À Renascença, o antigo Diretor Nacional de Operações da Proteção Civil, Manuel Velloso considera que não tem sentido Portugal projetar meios nacionais de busca e salvamento para a Turquia e para a Síria, atingidos na madrugada desta segunda-feira por um sismo.



“Costumo dizer que, muitas vezes, projetamos meios mais no sentido de os mostrar do que propriamente de termos depois utilidade”, assume.