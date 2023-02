Greve na Transdev. Empresa fala em 9,61% de adesão e sindicato em 80%

No comunicado, o grupo Transdev diz que “em julho de 2022 assinou um acordo amplo de contratação coletiva com todas as estruturas sindicais representativas dos seus trabalhadores (FECTRANS/CGTP, STTAMP e SNMOT) com impactos positivos para o futuro”.

Durante a manhã, José Manuel Silva, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN), que convocou a greve de 24 horas (00h00/24h00), deu conta de uma adesão de 80% a nível nacional e de 95% em Guimarães (sede da empresa) e nos concelhos à volta.

A Transdev refere que para este ano “já avançou para um aumento de 55 euros para todos os trabalhadores, com efeitos desde janeiro".

“Este aumento em nada prejudica as negociações em curso com os representantes sindicais, mas possibilita que os trabalhadores não tenham de esperar pelo fim das negociações para verem a sua situação melhorar, sobretudo numa altura de forte impacto inflacionista”, salienta a empresa.

O acordo coletivo de trabalho assinado estabelece, segundo a Transdev, “a existência de uma comissão paritária que constitui a estrutura estabelecida para o diálogo em torno do acordo coletivo, o que tem vindo a ocorrer com regularidade, e com sentido de co-construção”.

“A Transdev não deixa nenhuma estrutura sindical fora deste processo. A empresa está sempre disponível a negociar com todos os seus trabalhadores e representantes. Apelamos a que esta vontade seja partilhada”, apela a empresa.

Também esta segunda-feira, os cerca de 70 trabalhadores em protesto aprovaram uma moção e uma delegação foi recebia pela vereadora da Câmara de Guimarães Sofia Fernandes, que tem o pelouro dos transportes.

No documento, os trabalhadores exigem, nomeadamente, aumentos salariais no mesmo valor da inflação de 2022 (8,12%), a reposição da devolução do pagamento do pequeno-almoço aos motoristas que iniciem o transporte antes das 6h00, e que o horário do almoço e de jantar seja, no mínimo, de uma hora, entre as 11h00 e as 14h30, e as 19h00 e as 22h30, “como sempre foi, e não entre a 3.ª e a 4.ª hora de trabalho”.

O grupo Transdev tem uma operação repartida por pelo menos 14 empresas e consórcios no Norte e Centro, região na qual tem uma maior presença, segundo dados consultados pela Lusa.

A Norte, além de autorizações provisórias, a Transdev já opera, ao abrigo dos novos concursos públicos de transporte rodoviário de passageiros, em três comunidades intermunicipais, e operará num dos cinco lotes definidos para a Área Metropolitana do Porto (AMP).

No Centro, a empresa tem maior presença no transporte intermunicipal nas comunidades intermunicipais (CIM) da Região de Coimbra, Viseu Dão Lafões e Beira Baixa, e concentra 42% da despesa nas Beiras e Serra da Estrela.

Além do transporte intermunicipal, a Transdev opera ainda várias linhas de cariz municipal (por exemplo, em Aveiro e Covihã) e transporte escolar.