Assaltadas instalações da junta de Lordelo do Ouro e Massarelos no Porto

As instalações da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, no Porto, foram assaltadas, assim como as duas unidades de Saúde Familiar albergadas naquele edifício, adiantou hoje a presidente da junta.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, Sofia Maia, afirmou que quando ia para abrir as instalações, uma das colaboradoras deparou-se esta manhã com um vasto de destruição e vandalismo.

O edifício, localizado na Rua de Serralves, alberga as instalações da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, assim como a Unidade de Saúde Familiar (USF) de Lordelo do Ouro e a USF Porto Douro.

Tanto a União de Freguesias como as duas USF encontravam-se fechadas desde sexta-feira, pelo que se desconhece ainda quando terá ocorrido o assalto.

Segundo Sofia Maia, nas instalações da junta partiram alguns vidros, arrombaram a porta e vandalizaram o local, deixando vários papéis e documentos espalhados pelo espaço.

"Mas não roubaram nada", afirmou a presidente, lembrando que aquela zona da cidade tem sido alvo de "muitos assaltos".

Também a coordenadora da USF Porto Douro, Alexandra Moreira, adiantou à Lusa que várias janelas da unidade estavam partidas e que, devido ao incidente, os profissionais de saúde só iniciaram o atendimento dos utentes por volta das 11h30.

À Lusa, Sofia Maia acrescentou que a 15.ª Esquadra da PSP esteve no local e está agora a monitorizar a ocorrência.