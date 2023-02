Alunos vão ter que fazer três exames para conclusão do secundário

Os exames finais do ensino secundário vão manter-se, depois de um desentendimento entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A medida entra em vigor no próximo ano letivo, de 2023/24.

Em conferência de imprensa, o ministro da Educação, João Costa, anunciou que os alunos passarão a realizar obrigatoriamente três exames, um deles o de Português, que continua a ser obrigatório para concluir o secundário. As outras duas disciplinas são à escolha do aluno.

Antes da pandemia, eram obrigatórios quatro exames para a conclusão do secundário. Já o peso dos exames nacionais na nota final do ensino secundário, que era anteriormente de 30%, passa a ser de 25%.

"A decisão que tomámos em conjunto para a conclusão do ensino secundário foi a da manutenção do exame de Português obrigatório para todos os alunos que concluem o secundário. Os alunos farão mais dois exames à sua escolha, ou seja, todos os alunos farão três exames, sendo o Português obrigatório, permitindo uma maior flexibilidade no caminho que constroem", disse João Costa.

A medida entra em vigor no próximo ano letivo, de 2023/24, para alunos que ingressem no 10.º ano. Para este ano, as regras são as mesmas do período de pandemia, em que os exames não são obrigatórios para a conclusão do ensino secundário e servem apenas de ingresso no ensino superior.

Haverá também alterações na ponderação relativa de cada disciplina, com as disciplinas a deixarem de ter o mesmo peso. Ou seja, as disciplinas trienais (10º-11º-12º) passam a valer por três, enquanto as bienais (10º-11º) passam a valer por dois e as anuais por um (12.º).