Alunos vão ter que fazer três exames para conclusão do secundário

Os exames finais do ensino secundário vão manter-se, depois de um desentendimento entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A medida entra em vigor no próximo ano letivo, de 2023/24.

Em conferência de imprensa, o ministro da Educação, João Costa, anunciou que os alunos passarão a realizar obrigatoriamente três exames, um deles o de Português, que continua a ser obrigatório para concluir o secundário. As outras duas disciplinas são à escolha do aluno.

Antes da pandemia, eram obrigatórios quatro exames para a conclusão do secundário. Já o peso dos exames nacionais na nota final do ensino secundário, que era anteriormente de 30%, passa a ser de 25%.

"A decisão que tomámos em conjunto para a conclusão do ensino secundário foi a da manutenção do exame de Português obrigatório para todos os alunos que concluem o secundário. Os alunos farão mais dois exames à sua escolha, ou seja, todos os alunos farão três exames, sendo o Português obrigatório, permitindo uma maior flexibilidade no caminho que constroem", disse João Costa.

A medida entra em vigor no próximo ano letivo, de 2023/24 e vai abranger os alunos que estão agora no 10.º ano,

Para quem está atualmente ano está no 12.ª ano as regras são as mesmas do período de pandemia, em que os exames não são obrigatórios para a conclusão do ensino secundário e servem apenas de ingresso no ensino superior. Não há qualquer alteração nas regras de cálculo da média final do ensino secundário, por uma questão “de previsibilidade”, explicou o ministro da Educação, sublinhando que para estes alunos continuam a vigorar as regras aplicadas durante a pandemia.

Haverá também alterações na ponderação relativa de cada disciplina, com as disciplinas a deixarem de ter o mesmo peso. Ou seja, as disciplinas trienais (10º-11º-12º) passam a valer por três, enquanto as bienais (10º-11º) passam a valer por dois e as anuais por um (12.º).