Alunos vão ter que fazer três exames no fim do secundário

Os exames finais do ensino secundário vão manter-se, depois de um desentendimento entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Em conferência de imprensa, o ministro da Educação, João Costa, recuou na decisão de acabar com os exames nacionais no 12.º ano, numa ideia que passava por distinguir a conclusão do ensino obrigatório das provas de acesso ao ensino superior, com o pretexto de que eliminar os exames é combater as desigualdades que estes criam.

Do lado contrário, Elvira Fortunato, a ministra do Ensino Superior, pretendia manter e até reforçar o peso dos exames nacionais.

A decisão final foi um meio termo. Os alunos passarão a realizar obrigatoriamente três exames, um deles o de Português, que continua a ser obrigatório para concluir o secundário.

Já o peso dos exames nacionais, que era anteriormente de 30%, passa a ser de 25%.

Pouco antes do anúncio, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indicou que estava “superada” a divergência entre os dois ministérios.

Em Olhão, o chefe de Estado adiantou que “se chegou à conclusão de que há exames para termo do secundário”.

[em atualização]