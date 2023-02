PSP detém adepto do Vizela por desobedecer a interdição de estádios no Dragão

A PSP deteve este domingo um adepto do Vizela à entrada do Estádio do Dragão, por desobedecer à medida de interdição de acesso a recintos desportivos emitida pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

Segundo explicou fonte da APCVD à Lusa, o Comando Metropolitano da PSP do Porto deteve o homem, de 27 anos, "pelo crime de desobediência", ao desrespeitar uma sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos, quando tentava assistir ao FC Porto-Vizela (2-0).

A condenação diz respeito ao ano passado e à tentativa, pelo homem detido, de introduzir "artefactos pirotécnicos no Paços de Ferreira-Vizela", disputado em fevereiro desse ano.

O indivíduo será agora "presente a autoridade judiciária" por incumprir os termos da condenação, que então incluiu uma coima de 700 euros.

De acordo com a última atualização do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, atualmente 270 adeptos estão impedidos de aceder a recintos desportivos, cerca de 200 por decisão da APCVD e os restantes por ordem judicial.