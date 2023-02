Oito adeptos do Benfica ficam em prisão preventiva

Oito dos 13 adeptos do Benfica que tinham sido detidos numa megaoperação da PSP, na última quarta-feira, ficam em prisão preventiva, por serem suspeitos de agressão sexual de um menor. Os restantes cinco estão obrigados a apresentações periódicas diárias às autoridades.

As medidas de coação, divulgadas este sábado, correspondem ao que tinha sido pedido pelo Ministério Público.

Os adeptos estão ligados à claque benfiquista "No Name Boys". Os indivíduos que estão obrigados a apresentações periódicas estão também impedidos de se aproximarem de recintos desportivos e de contactarem arguidos, testemunhas ou outros elementos da claque.

Este grupo de adeptos faz parte dos 30 detidos numa operação da PSP junto de grupos de adeptos "casuals" de Sporting e Benfica.



Na quinta-feira, 16 adeptos do Sporting foram libertados, proibidos de contactarem entre si e com os ofendidos e ainda proibidos "de se aproximarem e frequentarem todos os estádios a nível nacional nos dias em que existam jogos e as suas imediações, numa distância de pelo menos 500 metros".